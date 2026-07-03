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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht Einmündung Lange Straße und Rosenstraße in Echte

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, OT Echte, Einmündung Lange Straße und Rosenstraße, Tatzeitpunkt: 28.05.2026, gegen 16:25 Uhr

Zum angegebenen Zeitpunkt sei es bei der Einmündung Rosenstraße und Lange Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Unfallverursacher sei mit seinem silbernen Mazda zunächst in die Lange Straße hineingefahren und habe anschließend wenden wollen. Dabei sei der Verursacher rückwärts in den Gartenzaun des Geschädigten gefahren und habe diesen beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit daraufhin, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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