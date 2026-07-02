POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck OT Opperhausen, Tellerbeck, 22.06.2026, 22:00 Uhr bis 23.06.2026, 05:30 Uhr Bad Gandersheim (kli) In der Nacht von Montag auf Dienstag der vergangenen Woche kam es in der Straße Tellerbeck in Opperhausen zu einem Diebstahl aus dem Hausflur des Geschädigten. Unbekannte entwendeten den Haustürschlüssel sowie ein Glas mit ca. 50 Euro Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

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