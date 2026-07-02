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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Nienoverer Weg, (Parkplatz Freibad), Sonntag, der 28.06.2026, 11:45 Uhr. Ein Fahrzeugführer aus dem Landkreis Greiz/Thüringen befuhr den Nienoverer Weg in Richtung Blumenstraße. Auf Höhe der Unfallstelle touchierte er, im Vorbeifahren, den ordnungsgemäß geparkten PKW eines 63- jährigen aus Bodenfelde. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte der verantwortliche PKW Fahrer später ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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