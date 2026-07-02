POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Nienoverer Weg, (Parkplatz Freibad), Sonntag, der 28.06.2026, 11:45 Uhr. Ein Fahrzeugführer aus dem Landkreis Greiz/Thüringen befuhr den Nienoverer Weg in Richtung Blumenstraße. Auf Höhe der Unfallstelle touchierte er, im Vorbeifahren, den ordnungsgemäß geparkten PKW eines 63- jährigen aus Bodenfelde. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte der verantwortliche PKW Fahrer später ermittelt werden.
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