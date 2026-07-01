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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Bargeld und einem Haustürschlüssel

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Opperhausen, Tellerbeck, 22.06.2026, 22:00 Uhr bis 23.06.2026, 05:30 Uhr

Bad Gandersheim (kli)

In der Nacht von Montag auf Dienstag der vergangenen Woche kam es in der Straße Tellerbeck in Opperhausen zu einem Diebstahl aus dem Hausflur des Geschädigten. Unbekannte entwendeten den Haustürschlüssel sowie ein Glas mit ca. 50 Euro Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim (Tel.: 05382/9539-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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