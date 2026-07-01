POL-NOM: Diebstahl von Bargeld und einem Haustürschlüssel

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, An der Ölmühle, Dienstag, 30.06.2026, 16.00 Uhr - 16.25 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Dienstagnachmittag schlug mindestens eine unbekannte Person die Scheibe auf der Beifahrerseite eines VW Multivans ein und entwendete aus dem Fahrzeug ein Smartphone. Der Pkw wurde um 16.00 Uhr an einem Feldweg an der Ölmühle in Hardegsen geparkt. Als der 34-jährige Halter um ca. 16.25 Uhr zurück zu ...

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