Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Northeim - Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Northeim (ots)

Northeim (Fi), Göttinger Straße, Montag, 29.06.2026, 18:45 Uhr

Am Montagabend kam es gegen 18:45 Uhr auf der Göttinger Straße in Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 75-jähriger Northeimer mit seinem Pkw die Göttinger Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Friedrichstraße. Beim beabsichtigten Linksabbiegen in die Friedrichstraße übersah er offenbar einen entgegenkommenden 65-jährigen Motorradfahrer aus Bad Salzdetfurth, der die Göttinger Straße in Richtung Bahnhofstraße befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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