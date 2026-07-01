Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Scheibe eingeschlagen und Handy entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, An der Ölmühle, Dienstag, 30.06.2026, 16.00 Uhr - 16.25 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagnachmittag schlug mindestens eine unbekannte Person die Scheibe auf der Beifahrerseite eines VW Multivans ein und entwendete aus dem Fahrzeug ein Smartphone. Der Pkw wurde um 16.00 Uhr an einem Feldweg an der Ölmühle in Hardegsen geparkt. Als der 34-jährige Halter um ca. 16.25 Uhr zurück zu seinem Pkw kam, stellte er die beschädigte Scheibe und das fehlende Handy fest.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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