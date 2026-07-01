Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streit endet in Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Dienstag, 30.06.2026, 22.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zwei Männer gerieten am Dienstagabend auf der Straße vor einem Mehrfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim in Streit. Im Folge der verbalen Streitigkeit schlug ein 49-jähriger Mann zunächst mit einem Ast, danach mit den Händen auf den Kopf eines 30-jährigen Mannes ein. Anschließend bedrohte er ihn mit dem Tod.

Hintergrund der Auseinandersetzung seien offene Mietschulden des 30-jährigen Mannes.

Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war nicht erforderlich. Gegen den 41-jährigen Mann wurden entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

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