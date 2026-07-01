POL-NOM: Streit endet in Körperverletzung
Northeim (ots)
37154 Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Dienstag, 30.06.2026, 22.45 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Zwei Männer gerieten am Dienstagabend auf der Straße vor einem Mehrfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim in Streit. Im Folge der verbalen Streitigkeit schlug ein 49-jähriger Mann zunächst mit einem Ast, danach mit den Händen auf den Kopf eines 30-jährigen Mannes ein. Anschließend bedrohte er ihn mit dem Tod.
Hintergrund der Auseinandersetzung seien offene Mietschulden des 30-jährigen Mannes.
Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war nicht erforderlich. Gegen den 41-jährigen Mann wurden entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.
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