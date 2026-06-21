Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkoholkonsum

Northeim (ots)

37154 Northeim/Edesheim, Sonntag, 21.06.2026, 00:15 Uhr

NORTHEIM (sch)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein 26-jähriger Mofafahrer und sein 22-jähriger Mitfahrer stürzten alleinbeteiligt von dem Mofa auf die Straße und kamen von der Fahrbahn ab. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol- und einem Medikamentenmix stand. Der Mann hat sich leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell