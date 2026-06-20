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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rischenauweg 6, Donnerstag, 21.05.2026, 14:00 Uhr bis Freitag, 19.06.2026, 18:00 Uhr

NORTHEIM (sch)

Am Freitag, den 19.06.2026 wurde der Polizei Northeim eine Verkehrsunfallflucht gemeldet, die sich im oben genannten Zeitraum ereignet hat. Ein am Fahrbahnrand abgestellter Sattelauflieger wurde durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei ist ein Schaden von ca. 6000 Euro entstanden. Schadensregulierende Maßnahmen wurde durch den Unfallverursacher nicht getroffen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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