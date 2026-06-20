Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nordring 18, 19. Juni 2026, 21:20 Uhr

NORTHEIM (sch)

Am Abend des 19. Juni 2026 kam es an der oben genannten Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 48-jährige Unfallverursacher beim Fahren aus einer Parklücke einen anderen geparkten Pkw auf dem Parkplatz beschädigte. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs, infolge von Alkoholkonsum, eingeleitet.

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