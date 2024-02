POL-NOM: Fahrt unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch, den 07.02.2024, im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise einen auf dem Parkplatz des Fitnessstudios in der Schlachthofstraße geparkten grauen Mercedes an der Beifahrertür. An dem PKW entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. ...

mehr