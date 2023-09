Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Hund verletzt

Northeim (ots)

Montag, 18.09.2023, 20:35 Uhr

Nörten-Hardenberg, Reyershäuser Straße

NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Zu einem Unfall mit einem verletzten Hund kam es am gestrigen Abend gegen 20:35 Uhr in Nörten-Hardenberg in der Reyershäuser Straße. Ein 46-jähriger aus Nörten-Hardenberg bog von der Göttinger Straße kommend nach links in die Reyershäuser Straße ab. Hier standen mittig auf der Verkehrsinsel mehrere Personen mit zwei Hunden, die jedoch von dem Fahrzeugführer in der Dunkelheit nicht wahrgenommen wurden. Die Fußgänger gingen ihrerseits aufgrund der reduzierten Geschwindigkeit des PKW davon, dass dieser sie vorbei lassen wollte und traten auf die Straße. Im Abbiegevorgang wurde dann einer der Hunde von dem PKW erfasst und verletzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell