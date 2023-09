POL-NOM: Mit 1,76 Promille am Steuer

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) / Maschenstraße Aus bislang unbekannter Ursache kam es am 18.09.2023 gegen 11 Uhr zu Brand einer Dachgeschosswohnung in der Einbecker Innenstadt. Durch die Einsatzkräfte der Polizei Einbeck und der Feuerwehr Einbeck konnten die Bewohner des Hauses und eines Nachbarhauses evakuiert werden und der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen, so dass eine Brandausweitung verhindert werden konnte. Bei dem Brand wurden keine ...

