Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl vor Einkaufsmarkt

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am Dienstag, 08.08.2023, entwendeten bislang unbekannte Täter gegen 16.30 Uhr ein Damensportrad der Marke Kettler. Das Fahrrad der 25-jährigen Geschädigten war vor dem Aldimarkt in der Hansestraße in Einbeck abgestellt. Das silberfarbene Alurad hat eine blaue Aufschrift und auch blaue Schutzbleche. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell