POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, L194, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L194

Orsingen-Nenzingen, L194 (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Landesstraße 194 zwischen Nenzingen und Stockach zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Eine 37-jährige Frau fuhr mit einem Opel Astra auf der L194 von Nenzingen in Richtung Stockach. Auf Höhe der Einmündung zum Lindenhof verlangsamte sie das Tempo um in der Folge nach links abzubiegen. Gleichzeitig setzte ein hinter dem Opel fahrender 23-Jähriger Sprinter-Fahrer zum Überholen des Opels an. Daraufhin kam es im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Sowohl der Opel, an dem ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand, als auch der Sprinter, dessen Beschädigungen die Polizei auf rund 3.000 Euro schätzte, blieben fahrbereit.

