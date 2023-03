POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall

Uslar (ots) - Uslar (ke) Lange Straße, zwischen dem 26.03.2023, 18:00 Uhr und dem 27.03.2023, 07:30 Uhr Bislang unbekannte Täter beschädigten die Windschutzscheibe des ordnungsgemäß geparkten, grauen Audi Q2, einer PKW-Fahrerin aus Uslar. Der Sachschaden beträgt ca. 600 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

