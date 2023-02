Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrüger bei Übergabe festgenommen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Samstag, 25.02.2023, 12:10 Uhr

Nörten-Hardenberg (tor) - Am 25.02.2023 erschien der 55-jährige Geschädigte in der Northeimer Polizeidienststelle und erstattete Anzeige wegen Betruges. Ihm wurde auf der Plattform Ebay-Kleinanzeigen eine Goldkette im angeblichen Wert von 5.800EUR zum Kauf angeboten. Der Geschädigte willigte in den Kauf ein und es erfolgte eine persönliche Übergabe gegen Bargeld. Später ließ der Geschädigte die Goldkette bei einem Goldschmied prüfen. Hier stellte sich heraus, dass die Kette lediglich mit Gold überzogen war. Der Wert der Kette wurde von dem Goldschmied auf ca. 1.000EUR geschätzt.

Daraufhin nahm der Geschädigte erneut Kontakt zum Verkäufer auf, vereinbarte den Kauf einer weiteren Goldkette und eine persönliche Übergabe.

Zu der Übergabe nahm der Geschädigte dieses Mal die Polizei mit. Nachdem die Übergabe durchgeführt war konnten die Betrüger durch die Polizeikräfte kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Im Weiteren wurden die beiden mit zur Polizeidienststelle in Northeim genommen. Durch einen Richter vom Amtsgericht Göttingen wurde eine Durchsuchung der Wohnung veranlasst. Nach der Durchsuchung wurden die beiden aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell