Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung während Karnevalsveranstaltung

Einbeck (ots)

Dassel / OT Hilwartshausen (rod)

Am 27. Februar 2023 kam es gegen 01.00 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung während einer Karnevalsveranstaltung in Hilwartshausen. Zunächst kam es zu Provokationen während der Karnevalsfeier zwischen zwei Personengruppen, in deren Verlauf es dann zu den wechselseitigen Körperverletzungen zwischen einem 29-jährigem Einbecker und einem 24-jährigem Dasseler in Form von Schlägen ins Gesicht kam. Durch die Schläge musste eine Person vor Ort medizinisch behandelt werden.

