Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichten Sachschaden

Uslar (ots)

(eiv) USLAR, Wiesenstraße, 09.12.2022, 10.00 Uhr. Eine 60-jährige Einwohnerin aus Katlenburg befährt mit ihrem Kleintransporter die Wiesenstraße in Richtung Auschnippe. In Höhe des dortigen Autohauses streift sie einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw, so dass ein Schaden von ca. 400.- Euro entsteht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell