Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, Ortsteil Kreiensen, Kreuzung Mühlenweg/Sohnreystraße

Am 05.10.2022, gegen 16:55 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer aus einem Einbecker Ortsteil mit seinem LKW die Sohnreystraße in Fahrtrichtung Kantstraße in Kreiensen. Auf Höhe der Kreuzung Mühlenweg/Sohnreystraße missachtet der LKW-Fahrer die Vorfahrt einer von rechts kommenden Fahrzeugführerin. Es kommt daraufhin zwischen dem LKW und dem PKW der Fahrzeugführerin im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht weiter fahrbereit.(geh)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell