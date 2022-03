POL-NOM: Unter Einfluss von Rauschgift Auto gefahren

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Markt, Mittwoch, 02.03.22, 21.00 Uhr - 22.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 02.03.22, in der Zeit von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das, vor einer Gaststätte, in der Straße Markt in Bad Gandersheim abgestellte Fahrrad. Das grün, schwarz, weiße Fahrrad der Marke Merida wurde durch den 53-jährigen Geschädigten mittels Seilschloss gesichert gegen 21.00 Uhr am oben benannten Ort ...

