Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Leichtverletztes Kind bei Verkehrsunfall an einer Bushaltestelle

Northeim (ots)

Northeim OT Edesheim, Leinestraße, Dienstag, 18.01.2022, 16.10 Uhr

EDESHEIM (Wol) - Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Pkw.

Am Dienstnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Kind und einem Pkw Audi.

Der 53-jährige Northeimer befuhr mit dem Pkw Audi die Leinestraße in Richtung Bundesstraße 3. An einer Bushaltestelle hielten zwei Busse, an denen er vorbeifuhr. Ein Kind aus einem Northeimer Ortsteil versuchte zeitgleich die Straße zu überqueren und ging zwischen den Bussen auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich das Kind leicht verletzte.

Zur Behandlung wurde das Kind in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell