Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Verkehrsunfälle mit Unfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck, ( Kr.) 07.01.2022, 17:30 Uhr - 20:30 Uhr

Am Freitagabend, den 07.01.2022, kam es im Stadtgebiet von Einbeck gleich zu zwei Verkehrsunfällen, durch bislang unbekannte Fahrzeugführer, mit anschließender Fahrerflucht. Zunächst beschädigte ein Pkw-Fahrer, im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18.30 Uhr, in der Schützenstraße, Höhe Haus-Nr. 20, ein am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr fuhr ebenfalls ein Verkehrsteilnehmer im Hohen Weg, vor Haus-Nr. 1, gegen einen weiteren geparkten Pkw. In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher vom Ort des Geschehens, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Insgesamt ist bei beiden Unfällen ein Schaden von ca. 4.300,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

