Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Garagentor fängt Feuer

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hohenhöfen, Dienstag, 15.06.21, 10.35 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 15.06.21, gegen 10.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Garagenbrande in der Straße Hohenhöfen, in Bad Gandersheim gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass ein hölzernes Garagentor brandbetroffen war. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Bad Ganderseheim konnte das Feuer unverzüglich gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden konnte. Nach Ersten Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand im Zusammenhang mit dem Abflämmen von Unkraut entstanden war. Die Schäden belaufen sich auf ca. 1000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell