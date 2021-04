Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR-BOLLENSEN (zi.) Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Lemgow-Schmarsau befuhr am 22.04.21, um 08:40 Uhr die B 241 in Richtung Volpriehausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Kurvenbereich bei Bollensen von der Fahrbahn ab und fuhr am Ortseingang gegen einen Baum, der sich recht neben der Fahrbahn befindet. Der Fahrzeugführer und seine 55-jährige Beifahrerin mussten durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurden beide mit Rettungswagen in Göttinger Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber. Die B 241 wurde für ca. eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Am Pkw entstand Totalschaden.

