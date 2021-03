Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Missverständnis führt zu Suchmaßnahmen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dienstag, 30.03.21, 17.50 Uhr - 20.50 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Absprachefehler zwischen zwei Mitarbeitern einer Baufirma führten zu Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr. Am Dienstag, 30.03.21, gegen 17.50 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer im Heckenbecker Forst agierenden Baufirma einen 62-jährigen Mitarbeiter als vermisst. Man habe sich im Zuge der Begehung der Baustelle getrennt und nach einiger Zeit nicht wieder zusammengefunden. Telefonisch konnte der Mitarbeiter ebenfalls nicht erreicht werden. Auch bei einer zweistündigen Suche in dem angrenzenden Waldgebiet durch weitere Mitarbeiter der Firma konnte der Mitarbeiter nicht aufgefunden werden. Da man sich aufgrund einer gesundheitlichen Vorgeschichte berechtigte Sorgen um den Mitarbeiter machte, wurde die Polizei verständigt. In Zusammenarbeit mit Kammeraden der Feuerwehren Bad Gandersheim, Heckenbeck, Wolperode, Ackenhausen und Clus, sowie unter Zuhilfenahme von Hundeführern der PD Göttingen wurde das Waldgebiet bis ca. 20.30 Uhr durchsucht. Aufgrund von Hinweisen, die an die Einsatzkräfte während der Suchmaßnahmen herangetragen wurden, ergab sich der Verdacht, dass der Mitarbeiter fußläufig zu seiner Unterkunft nach Naensen gegangen ist. Bei der Überprüfung des Hinweises konnte der Mitarbeiter tatsächlich an seiner Unterkunft angetroffen werden. Zum Grund des Fußmarsches befragt gab der Vermisste an, dass er bei seiner Rückkehr zum vereinbarten Treffpunkt keinen seiner Kollegen mehr wahrgenommen habe. Da er annahm, dass man ihn vergessen habe, habe er sich fußläufig auf den Heimweg gemacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell