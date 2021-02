Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus PKW

Uslar (ots)

Uslar (La), Kupferhammer - Zwischen Mittwoch, dem 03.02.2021, und Freitag, dem 05.02.2021, wurde aus einem in Uslar, in der Straße "Kupferhammer", abgestellten PKW eine Tasche samt Inhalt entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0 in Verbindung zu setzen.

