Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, OT Heckenbeck, Methfesselstraße (vor einer Arztpraxis). Am 11.09.2020, in der Zeit von 08:00-12:35 Uhr, wurde in der Methfesselstraße ein weißer Opel Corsa, der dort geparkt abgestellt war, von einem bislang unbekannten roten Fahrzeug, am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Am Kotflügel befand sich roter Fremdlack. Vermutlich beim Einparken bzw. beim Vorbeifahren am Opel wurde dieser von dem roten Fahrzeug beschädigt. Der Verusacher entfernte sich, ohne schadenregulierende Maßnahmen zu treffen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1000,-EUR. Wer im besagten Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, setze sich bitte mit der Polzei Bad Gandersheim, Tel. 05382/919200, in Verbindung.

