Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden (kal)

Einbeck (ots)

Zu einem weiteren Verkehrsunfall, glücklicherweise nur mit Sachschaden, kam es am Samstag, den 12.09.2020 um 14:09 Uhr, ebenfalls in Dassel. Dabei übersah eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Erbach den Pkw einer 23-jährigen Fahrzeugführerin aus Kassel. Es kam im Einmündungsbereich Relliehäuser Straße / Sievershäuser Straße zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

