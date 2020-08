Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl von einem Wohnwagen

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, OT Oldershausen, Zeit: Samstag, 1. August 2020 bis 29. August 2020. In einer Scheune in der Schloßstraße wurde ein Wohnwagen zum Parken untergestellt/abgestellt. Im genannten Tatzeitraum wurde von diesem Wohnwagen das amtl. Kennzeichen: EIN-ST 666 abgebaut und entwendet. Hinweise über verdächtige Beobachtungen an der Scheune von Personen bzw. Fahrzeugen, sind an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden-Tel. 05382 919200. Strafanzeige und Ermittlungen wegen Kennzeichendiebstahl wurden aufgnommen.

