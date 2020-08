Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Am Telefon als Polizist ausgegeben

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine 82 Jahre alte Einbeckerin erhielt am Dienstag, 19.08.2020, gegen 14.00 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter aus Göttingen ausgab. Der angebliche Polizist erklärte ihr dann, dass es in der Nähe ihrer Wohnung einen Raubüberfall gegeben hätte, und auch ihr Vermögen nun in Gefahr sei. Aus diesem Grund sollte sie zur Bank fahren, ihr Geld abheben und es dann einem Beamten übergeben, der sich bei ihr melden wird. Die alte Dame erschien daraufhin auch bei ihrer Hausbank und wollte einen hohen Geldbetrag abheben. Dem Bankmitarbeiter kam dieses Verhalten allerdings merkwürdig vor und er informierte das Polizeikommissariat Einbeck. Die eingesetzten Beamten konnten die Frau davon überzeugen, dass sie einem gewissenlosen Betrüger aufgesessen ist. Sie erhielt noch zwei weiter anonyme Anrufe, einen persönlichen Besuch des angeblichen Polizisten gab es allerdings nicht. Einen finanzieller Schaden konnte also in diesem Fall abgewendet werden. Im Verlauf des Abends meldeten sich noch vier weitere Einbecker Einwohner, die einen Anruf eines angeblichen Göttinger Polizisten erhielten, aber nach kurzem Wortwechsel das Gespräch gleich beendeten

