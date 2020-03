Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Grundschule

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Kalefeld, OT Echte, Grundschule Altes Amt, In der Trift 4, in 37589 Echte. Tatzeitraum: Fr. 28.03.2020, 15:00 Uhr -- Montag, 02.März, 12:00 Uhr. SV: Unbekannte Täter suchten das Areal der Grundschule Altes Amt auf und versuchten in die Schule gewaltsam einzudringen. Es wurde versucht, die Alu-Tür vom Altgebäude aufzuhebeln. Ein gewaltsames Eindringen fand nicht statt, so dass vermutlich die /der Täter bei der weiteren Tatausführung gestört wurden. Anwohner aus Echte werden gebeten, sachdienl. Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim (Tel. 05382 919200) oder an die Polizeistation in Echte (05553 994740) zu melden.

