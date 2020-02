Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Sonntag, den 16.02.2020 befuhr eine 33-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw die Landesstraße 547 von 37186 Moringen kommend in Fahrtrichtung Fredelsloh. Im Ortsteil Lutterbeck kam sie gegen 11.50 Uhr auf der Hauptstraße in einer Rechtskurve auf feuchter Fahrbahn aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Obstbaum. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 33 - Jährige schwer verletzt und in ein Göttinger Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schadenshöhe ca 8000.-EUR.

