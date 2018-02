POL-NOM: Sachbeschädigung

Osterode (ots) - Osterode, Auenstraße, 25.02.18, 20.30 Uhr - 26.02.18, 07.45 Uhr

OSTERODE (US) Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Sonntag Abend, in Osterode, Auenstraße, zum Parken abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter alle vier Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen hatten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 60,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

