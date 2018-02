POL-NOM: Diebstahl in Turnhalle

Uslar (ots) - USLAR (js) Am Montag, dem 26.02.18. zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter aus einer Jacke, die an der Garderobe in einer Sporthalle in Uslar, Zur Schwarzen Erde, hing, die Autoschlüssel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Es handelte sich um einen Funkschlüssel, an dem sich ein Anhänger mit der Aufschrift "Ford Focus" befand. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

