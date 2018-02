POL-NOM: Trickdiebstahl von Schmuck aus einer Wohnung

Einbeck (ots) - Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Grimsehlstraße, Freitag, 23. Februar 2018, 11.30 Uhr. Am gestrigen Montag wurde der Polizei Einbeck ein Diebstahl von Schmuck aus einer Wohnung angezeigt. Eine 84-jährige Frau hatte den Verkauf einer Ledersitzgruppe inseriert. Zur obigen Tatzeit klingelten dann zwei Männer an ihrer Tür, die angaben, die Sitzgruppe kaufen zu wollen. Die beiden Männer wurden von der Frau herein gebeten. Über den angeblichen Ankauf der Sitzgruppe wurde man sich dann schnell einig. Eine der beiden Männer gab dann an, dass er mal das Auto holen würde und entfernte sich aus dem Wohnzimmer. Nach kurzer Zeit verließ dann auch der zweite Mann die Wohnung mit der Bemerkung, dass er noch etwas vorbereiten müsse. Als dann die Männer nicht wieder auftauchten, stellte die Geschädigte bei einer Kontrolle fest, dass der erste Mann, der angeblich das Auto vorfahren wollte, die restliche Wohnung durchsucht und Schmuck in einem Wert von ca. 2.500,- entwendet hatte. Besonders verwerflich an diesem Diebstahl ist, dass die Täter eine Blindheit der Geschädigten ausnutzten, um gefahrlos den Diebstahl zu begehen. Die Geschädigte kann dadurch zu den Tätern auch noch nur angeben, dass es sich um zwei Männer handelte, die akzentfreies Hochdeutsch sprachen. Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen im Zusammenhang mit den zwei verdächtigen Männern im Bereich der Grimsehlstraße gemacht haben, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell