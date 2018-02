POL-NOM: Unfall auf der B 243

Bad Lauterberg (ots) - BAD LAUTERBERG, B 243, Herzberg in Richtung Bad Lauterberg, i.H. Scharzfeld, 26.02.2018, 05.30 Uhr (BoG) Ein 40-jähriger Bremer befuhr mit seinem Pkw die Kraftfahrstraße von Herzberg kommend in Richtung Bad Lauterberg. Kurz hinter der Brücke "Hasenwinkeltal" kam das Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte nach rechts in die Schutzplanke. Der Pkw wurde dabei erheblich beschädigt zurückgeworfen und blieb auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Bad Lauterberg liegen. Ein nachfolgender Sattelzug überfuhr Teile der Schutzplanke und erlitt einen Reifenschaden. Die Bundesstraße war bis zur Bergung des verunfallten Pkw für rund 1,5 Stunden an der Unfallstelle nur einspurig befahrbar. Ursache für den Unfall dürfte unangepasste Geschwindigkeit auf glatter Straße sowie fehlende Winterreifen am Unfallfahrzeug sein. Der Gesamtschaden dürfte bei 7000 Euro liegen.

