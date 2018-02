POL-NOM: Geschwindigkeitsmessungen

Osterode (ots) - Herzberg, K 427, 23.02.18, 20.45 - 24.02.18, 00.15 Uhr

HERZBERG / K 427 (US) Auf der K 427, Waldgebiet Aue in Richtung Gieboldehausen wurde i.d.Z.v. 23.02.18, 20.45 - 24.02.18, 00.15 Uhr, eine beidseitige Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Im dortigen Bereich wird die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h durch ein Zusatzschild geregelt. In dem Zeitrahmen wurden insgesamt 42 Überschreitungen festgestellt, wobei der Schnellste mit 126 km/h in Richtung Gieboldehausen unterwegs war.

