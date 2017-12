POL-NOM: Geisterfahrer auf Bundesstraße 243

Bad Lauterberg (ots) - Bad Lauterberg, 23.12.2017, 18.00 Uhr, Bundesstraße 243 (dro) Am Samstagabend gegen 18.00 Uhr mussten auf der Bundesstraße 243 bei Bad Lauterberg mindestens zwei Verkehrsteilnehmer einem entgegegenkommenden Geisterfahrer ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dieser war, höchstwahrscheinlich von der Auffahrt "Butterberg" kommend, entgegen der Fahrtrichtung in die Richtungsfahrbahn Herzberg eingefahren. Trotz sofort eingeleiteter Fahrdungsmaßnahmen konnte der PKW nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei in Bad Lauterberg bittet um Hinweise auf das Kennzeichen oder den benutzten Fahrzeugtyp des Geisterfahrers unter der Telefonnummer 05524/963-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Bad Lauterberg

Leitung



Telefon: 05524/963 0

Fax: 05524/963 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/



Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell