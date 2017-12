POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz/ Zeugen gesucht

Bad Lauterberg (ots) - 37431 Bad Lauterberg, Lutterstraße 1 Freitag, 22.12.2017, 09.30 -10.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (Bor) Am Freitagvormittag, 22.12.2017, zwischen 09.30-10.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Kfz-Führer auf dem REWE Parkplatz in Bad Lauterberg einen geparkten Pkw Toyota Verso und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Lauterberg unter der Tel. 05524-9630 in Verbindung zu setzten.

