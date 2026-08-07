Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Rinteln (ots)

(Thi) Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag, 06.08.2026, in der Braasstraße in Rinteln einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht und anschließend die Unfallstelle verlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Mann gegen 15:35 Uhr mit seinem Audi die Braasstraße in nördlicher Richtung. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Betonabsperrung und kollidierte anschließend mit zwei geparkten Pkw.

Der Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte er jedoch festgestellt werden. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Dem 58-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte seinen Führerschein.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 15.500 Euro geschätzt.

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