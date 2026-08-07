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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall in Rehburg-Loccum schwer verletzt

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 10 in Rehburg-Loccum ist am Donnerstagvormittag, 06.08.2026, ein Pedelecfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 09:26 Uhr ein 90-jähriger Pkw-Fahrer die Weserstraße (K 10) aus Wasserstraße kommend in Richtung Loccum. Dabei übersah er einen 63-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec in gleicher Richtung am rechten Fahrbahnrand unterwegs war.

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Pedelec. Der 63-Jährige stürzte infolge der Kollision zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Polizei Stolzenau hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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