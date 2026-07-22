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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hochwertige Fahrräder aus Fahrradschuppen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Rinteln - Exten (ots)

(Thi) In der Nacht von Donnerstag, 16.07.2026, auf Freitag, 17.07.2026, kam es im Rintelner Ortsteil Exten zu einem Diebstahl mehrerer hochwertiger Fahrräder.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr Zugang zu einem Fahrradschuppen in der Straße Im Gallenort und entwendeten insgesamt vier Fahrräder. Dabei handelt es sich unter anderem um drei Fahrräder der Marke CUBE sowie ein Fahrrad der Marke BULLS. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 15.000 Euro.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Im Gallenort beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder geben können.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Rinteln unter der Telefonnummer 05751 96460 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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