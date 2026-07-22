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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradkodiertermin beim PK Rinteln am 28.09.2026

Polizei Rinteln (ots)

(me) Durch die Polizei Rinteln wird dieses Jahr noch ein Kodiertermin für Fahrräder angeboten.

Termin ist der 28.09.2026 in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. Wer Interesse daran hat, bitte telefonisch einen Termin machen. Hierzu bitte unter: 05751-9646-0 melden.

Die Kodierung hilft:

   - Diebstähle zu verhindern, da es für Diebe schwerer verkäuflich 
     und somit uninteressant ist
   - Diebe zu überführen / Hehlerware zu erkennen
   - das Fahrrad zum Eigentümer zurückzuführen.

Bitte zum gemachten Kodiertermin außer dem Fahrrad noch einen Ausweis und möglichst die Rechnung mit Rahmennummer mitbringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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