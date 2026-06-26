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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stolzenau (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 25.06.2026, gegen 19.39 Uhr, ereignete sich am Sünkenberg in Stolzenau ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 38-jähriger Stolzenauer mit einem Kleinkraftrad den Sünkenberg gemeinsam mit einem 40-jährigen Sozius aus Leese, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Sozius trug keinen Helm.

Beide Männer wurden schwer verletzt mit RTW in Krankenhäuser gebracht. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet, da er über keine Fahrerlaubnis verfügt und angab, vor Fahrtantritt Alkohol und Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Schaden am KKR wurde vorläufig auf 1.000 Euro geschätzt. Es war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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