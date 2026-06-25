Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bückeburg und des Polizeikommissariates Rinteln

Umfangreiche Ermittlungen enden mit Festnahme

Rinteln/Porta Westfalica/Minden (ots)

(KEM) In enger Zusammenarbeit führen die Staatsanwaltschaft Bückeburg und das Polizeikommissariat Rinteln seit geraumer Zeit umfangreiche Ermittlungen gegen drei Beschuldigte wegen unerlaubten Handeltreibens von Cannabis in nicht geringer Menge. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Möllenbeck eine Cannabisplantage betrieben zu haben.

Bei einer Durchsuchung, die unter Beteiligung von Einsatzkräften der Polizei Rinteln, dem Landeskriminalamt Niedersachsen und der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke am Donnerstag, den 25.06.2026 seit den frühen Morgenstunden durchgeführt wurde, fanden die Einsatzkräfte über 1.000 Pflanzen. Die Ermittlungen rückten zudem ein ehemaliges Restaurant in Porta Westfalica in den Fokus. Bei der dortigen Durchsuchung entdeckten die Beamten ein Cannabislager und stellten mehr als 50 Kilogramm Cannabis sicher. Zusätzlich durchsuchten sie auch die Wohnungen der Beschuldigten und sicherten dabei weitere Beweismittel.

Tatverdächtig sind drei Männer im Alter von 31, 50 und 41 Jahren. Der 41jährige wurde bei Plantagenarbeiten angetroffen. Gegen ihn besteht dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr, da er aus Albanien stammt und über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Er wurde festgenommen und soll am Freitag mit dem Ziel, einen Untersuchungshaftbefehl zu erlangen, einem Richter vorgeführt werden.

Der erfolgreichen Durchsuchung gingen akribische Planungen der Ermittlungsbehörden sowie eine eng abgestimmte Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke für die Durchsuchungen in Porta Westfalica und Minden voraus.

Die Ermittlungen dauern an. Auf die Unschuldsvermutung wird hingewiesen.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Bückeburg zu richten.

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