Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl in Haste - Die Polizei sucht Zeugen

Haste (ots)

(bod) Am Montag, dem 22.06.2026, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in Haste in der Hauptstraße 42 zu einem Diebstahl. Dort wurde ein Edelstahlgrill inklusive Zubehör entwendet, welcher zur Abholung bereit an der Straße stand. Da sich der Vorfall tagsüber zur Mittagszeit ereignete, ist davon auszugehen, dass das Ereignis beobachtet worden sein könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 05723-74920 beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf zu melden.

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