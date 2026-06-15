Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wietzen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Wietzen (ots)

(KEM) Am Sonntagabend, den 14.06.2026, gegen 19.32 Uhr ereignete sich an der B 6 in Wietzen ein Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Diepholz mit einem Taxi die B6 von Nienburg in Richtung Bremen. Der Motorradfahrer befuhr die B6 zugleich in entgegengesetzter Richtung. Als der Taxi-Fahrer auf Höhe des Alten Kirchweges beabsichtigte, nach links abzubiegen, stürzte der Motorradfahrer beim Bremsvorgang mit seinem Motorrad und kollidierte mit dem Taxi. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den eingesetzten Rettungsdienst verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Der Taxi-Fahrer blieb unverletzt.

Die B6 war in Höhe der Unfallstelle bis ca. 21 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wurde ein Verkehrsunfallgutachten in Auftrag gegeben. Das Motorrad wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Polizei bittet um Verständnis, dass Angaben zum Alter und Wohnort des Motorradfahrers erst nach der Benachrichtigung der Angehörigen gemacht werden.

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