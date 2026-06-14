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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Doppelte Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(bae)Am 12.06.2026 wurde durch eine 48-jährige Rintelnerin eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Sie hatte in der Nacht vom 11. auf den 12.06.2026 ihren Pkw Renault im Schubertweg in Rinteln geparkt. Als sie am Morgen des 12.06.2026 gegen 07.45 Uhr zu ihrem Pkw kam, musste sie feststellen, dass dieser beschädigt worden war. Offensichtlich war im Laufe der Nacht ein anderes Fahrzeug gegen den Renault gefahren. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch einen 40-jährigen Rintelner wurde später am 12.06.2026 ebenfalls eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Sein Pkw Peugeot hatte ebenfalls im fraglichen Zeitraum im Schubertweg gestanden. An seinem Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt. Vermutlich handelt es sich um denselben Unfallverursacher.

Wer im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen könne, der möge sich bitte bei der Polizei in Rinteln melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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