POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Niedernwöhren (ots) - (bae)Am 26.10.2024 gegen 12:30 Uhr wurde auf der Wache der Polizei in Stadthagen folgender Sachverhalt angezeigt. Ein 40-jähriger Wiedensahler gab an an diesem Vormittag mit seinem Pkw Hyundai auf dem Kompostplatz in Wiehagen gewesen zu sein. Zum Entladen der Grünabfälle habe er die hintere Tür seines Pkw geöffnet. Dann sei ein weiteres Auto auf den Kompostplatz gefahren, der Pkw habe seine Tür berührt, dabei sei ein Schaden in Höhe von 500 ...

mehr