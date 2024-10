Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau/Holzhausen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Stolzenau/Holzhausen (ots)

(KEM) In der Nacht zu Sonntag ereignete sich am Mühlendamm in Holzhausen ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 19-Jährige aus der SG Mittelweser befuhr gegen 2 Uhr mit ihrem VW den Mühlendamm in Richtung Holzhausen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Zaun und einem Baum. Die junge Frau wurde leicht verletzt mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Da Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung vorlagen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,76 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Der PKW wurde an der Front erheblich beschädigt und wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt vorläufig geschätzt ca. 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell